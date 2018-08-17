Вернидуб: Бюджет Браги в раз 10 больше нашего, но мы доказываем, что тоже команда

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал ничью в матче против Браги и выход в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

"Предполагал, что игра будет очень тяжелая. Брага – очень сильная, хорошая команда с хорошим составом и исполнителями. Поэтому прекрасно понимали, что здесь будет нелегко. Но я вчера сказал ребятам, что нам деваться некуда, надо забивать, чтобы уровнять шансы. Это ребята и сделали. Очень благодарен всей команде за отношение, за то, что они терпели и получили тот результат, который нам позволяет пройти дальше.

Брага – Заря – 2:2 – видео голов

Я бы не сказал, что Брага играла пассивно. Они отдали все силы, чтобы выиграть этот матч. Однако мы не сдавались до конца, дважды проигрывая по счету. Сумели выровнять шансы, и второй мяч позволил нам пройти дальше.

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Пусть нас считают не фаворитами, а мы будем делать свою работу так, как умеем. По крайней мере, точно дадим бой Лейпцигу. Бюджет Браги раз в 10 больше, чем наш, но, тем не менее, мы играем и доказываем, что мы тоже команда", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

К слову, в следующем раунде Заря сыграет против РБ Лейпциг.