Вернидуб: Бюджет Браги у разів 10 більший за наш, але ми доводимо, що теж команда

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував нічию у матчі проти Браги та вихід у наступний раунд кваліфікації Ліги Європи.

"Припускав, що гра буде дуже важка. Брага – дуже сильна, хороша команда з хорошим складом і виконавцями. Тому прекрасно розуміли, що тут буде нелегко. Але я вчора сказав хлопцям, що нам діватися нікуди, треба забивати, щоб вирівняти шанси. Це хлопці і зробили. Дуже вдячний всій команді за ставлення, за те, що вони терпіли і здобули той результат, який нам дозволяє пройти далі.

Брага – Зоря – 2:2 – відео голів

Я б не сказав, що Брага грала пасивно. Вони теж віддали всі сили, щоб виграти цей матч. Однак ми не здавалися до кінця, двічі програючи по рахунку. Зуміли вирівняти шанси, і другий м'яч дозволив нам пройти далі.

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Нехай нас вважають не фаворитами, а ми будемо робити свою роботу так, як уміємо. Принаймні, точно дамо бій Лейпцигу. Бюджет Браги разів в 10 більше, ніж наш, але, тим не менш, ми граємо і доводимо, що ми теж команда", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

До слова, у наступному раунді Зоря зіграє проти РБ Лейпциг.