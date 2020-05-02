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Вернер збирається "відшити" Баварію заради переїзду в інший топ-чемпіонат

2 травня 00:20 619 Читать на русском
Вернер збирається "відшити" Баварію заради переїзду в інший топ-чемпіонат
Тімо Вернер / Reuters

Форвард РБ Лейпциг Тімо Вернер поділився своїми пріоритетами щодо продовження кар'єри.

"Баварія – чудовий клуб, про це не треба зайвий раз говорити. Хансі Флік також довів в цьому сезоні, що він дуже хороший тренер. Але якби мені знову довелося змінити клуб, я б краще поїхав за кордон, ніж в Баварію.

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Просто виклик іншої ліги привабив би мене трохи більше, ніж зміна клубу в Бундеслізі. Звичайно, повинна бути взаємна зацікавленість. Ось чому я вибрав РБ Лейпциг свого часу. Через це я хочу обрати клуб, який дасть мені таке ж відчуття", – цитує Вернера Bild.

Нагадаємо, головним претендентом на форварда збірної Німеччини вважається Ліверпуль.

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Теги
Німеччина Трансфери РБ Лейпциг РБ Лейпциг Баварія Баварія Тімо Вернер Тімо Вернер
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