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РБ Лейпциг отреагировал на интерес Ливерпуля и Баварии к Вернеру

21:17 25 Читати українською
РБ Лейпциг отреагировал на интерес Ливерпуля и Баварии к Вернеру
Тимо Вернер / фото с открытых источников

Президент РБ Лейпциг Оливер Минтцлафф надеется сохранить в составе команды нападающего сборной Германии Тимо Вернера.

"Ни Юрген Клопп, ни Карл-Хайнц Румменигге не выходили на контакт со мной. Мы рады, что смогли продлить контракт Вернера до 2023 года. Он очень сильно провел первую половину нынешнего сезона.

Вернер может оформить сенсационный трансфер в Серию А

Мы также верим, что наш клуб является хорошим местом для дальнейшего развития Тимо как игрока сборной Германии", – цитирует Минтцлаффа Kicker.

Ранее сообщалось, что за право подписать 24-летнего форварда активно соревнуются мюнхенская Бавария и Ливерпуль. Добавим, что в активе Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 35 матчах за Лейпциг во всех турнирах нынешнего сезона.

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Трансферы Тимо Вернер Тимо Вернер Бавария Бавария Ливерпуль Ливерпуль Германия РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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