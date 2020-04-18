РБ Лейпциг отреагировал на интерес Ливерпуля и Баварии к Вернеру

Президент РБ Лейпциг Оливер Минтцлафф надеется сохранить в составе команды нападающего сборной Германии Тимо Вернера.

"Ни Юрген Клопп, ни Карл-Хайнц Румменигге не выходили на контакт со мной. Мы рады, что смогли продлить контракт Вернера до 2023 года. Он очень сильно провел первую половину нынешнего сезона.

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Мы также верим, что наш клуб является хорошим местом для дальнейшего развития Тимо как игрока сборной Германии", – цитирует Минтцлаффа Kicker.

Ранее сообщалось, что за право подписать 24-летнего форварда активно соревнуются мюнхенская Бавария и Ливерпуль. Добавим, что в активе Вернера 27 голов и 11 результативных передач в 35 матчах за Лейпциг во всех турнирах нынешнего сезона.

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