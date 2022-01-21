Именитый защитник Томас Вермален решил повесить бутсы на гвоздь, но совсем без футбола не останется.

Бывший защитник станет помощником Роберто Мартинеса в тренерском штабе сборной Бельгии, сообщает сайт Королевской футбольной ассоциации.

Легенда АПЛ объявил о завершении карьеры – он стал свидетелем чудо-гола Ибрагимовича

Последним клубом 36-летнего Вермалена был японский Виссел Кобе. Ранее защитник успел поиграть за ряд европейских грандов – Аякс, Арсенал, Барселона, Рома. За сборную Бельгии дебютировал в 2016-м и с тех пор провел 85 матчей, отличившись двумя голами. За карьеру он завоевал 17 титулов, среди которых победа в ЛЧ 2014/15 с Барсой.

Напомним, сборная Бельгии пробилась на ЧМ-2022, куда Вермален поедет уже в статусе тренера.

Топ-10 безработных тренеров – Зидан, чемпионы мира и украинский след