Іменитий захисник Томас Вермален вирішив повісити бутси на цвях, але зовсім без футболу не залишиться.

Колишній оборонець стане помічником Роберто Мартінеса у тренерському штабі збірної Бельгії, повідомляє сайт Королівської футбольної асоціації.

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Останнім клубом 36-річного Вермалена був японський Віссел Кобе. Раніше захисник встиг пограти за низку європейських грандів – Аякс, Арсенал, Барселона, Рома. За збірну Бельгії дебютував у 2016-му і відтоді провів 85 матчів, відзначившись двома голами. Упродовж кар'єри він здобув 17 титулів, серед яких перемога в ЛЧ 2014/15 з Барсою.

Нагадаємо, збірна Бельгії напряму пробилась на ЧС-2022, куди Вермален поїде вже у статусі тренера.

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