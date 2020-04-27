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Верховный суд заявил о давлении в деле Суркисов – рассмотрение дела на более чем 1 мильярд отложено

16:12 31 Читати українською
Верховный суд заявил о давлении в деле Суркисов – рассмотрение дела на более чем 1 мильярд отложено
Григорий и Игорь Суркисы / Фото из открытых источников

Верховный Суд отложил рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины, Кабинета Министров и Приватбанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов.

Верховный Суд готовит заявление в прокуратуру и Высший совет правосудия в отношении давления на судей, информирует Interfax–Україна.

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"В связи с тем, что в последние дни на судей Палаты оказывается давление через СМИ и интернет-сети, Большая палата Верховного Суда решила обратиться в Генеральную прокуратуру Украины и в Высший совет правосудия с соответствующими заявлениями, поэтому рассмотрение дела сегодня (27 апреля ) отложено. Это определенные статьи, комментарии в соцсетях, в средствах массовой информации", – прокомментировала ситуацию пресс-служба Верховного Суда.

Сумма указанного иска семьи Суркисов составляет более 1 млрд гривен. Олигархи требуют отмены решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке. Суд первой инстанции удовлетворил иск Суркисов в 2017 году и постановил вернуть им 1,05 миллиарда гривен, 266,2 тысячи долларов и 7,8 тысячи евро. Сейчас банк оспаривает это решение.

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футбольные финансы Динамо Киев Динамо Киев Григорий Суркис Игорь Суркис Рахмиль Суркис
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