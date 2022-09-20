"Комитет по этике и честной игре информирует Вас о том, что на следующем заседании рассмотрит Ваши высказывания от 03.09.2022 после матча 3-го тура УПЛ сезона 2022/23. А.А., что может иметь признаки неуважения к сопернику (п.1.9 ч.1 ст.12 Кодекса этики и честной игры) и недостойного принятия поражения в матче (п.1.12 ч.1 ст.4 Кодекса этики и честной игры).

"Я бы этого, бл*ть, Довбика пере*бал нах*й, чтоб его вынесли": контроверсионный спич Вирта после поражения от СК Днепр-1

В целях обеспечения стандартов минимальной процедуры, прошу прислать письменные объяснения относительно наличия или отсутствия вышеуказанных нарушений", – говорится в письме.

Напомним, после поражения от СК Днепр-1 наставник Вереса пытался морально настроить своих подопечных быть смелее на поле и влил в свои словесные конструкции форварда СК Днепр-1 Артема Довбика и то, что с ним можно было бы сделать на поле.

СК Днепр-1 уверенно победил Верес – дорогой новичок забил и отдал ассист в дебютном матче за "спортклуб"