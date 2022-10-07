"У нас сегодня вообще ничего не было на поле. Вообще ничего! С таким отношением к делу, как сегодня, у нас будут большие проблемы. У меня был серьезный разговор с командой в перерыве. Мы уже серьезно поговорили после игры. И завтра тоже будем серьезно разговаривать.

Нефарт Вереса на родной арене со странным пенальти в видеообзоре матча с Металлистом – 1:2

Потому что где-то футболисты немного почувствовали вкус побед и снизили к себе требования. Все без исключения. Начиная от Богдана Когута и заканчивая Михаилом Шестаковым – ко всем есть масса замечаний. Будем стараться опустить всех на землю, чтобы выходили и играли так, как в предыдущих пяти играх.

Мне не понравился настрой на игру. По первым минутам я заметил, что это не та команда, которая играла в предыдущих матчах. Совсем не та. Наверное, это я не достучался к ним.

При всем уважении к Металлисту – мы могли рассчитывать на большее. Наши футболисты забыли, за счет чего они выигрывали. Завтра мы начнем им напоминать. Потому что сегодня на поле выходили "академики", которые думали, что все знают и умеют. А оказалось, что это не так. Мы очень легко дали забить себе дважды. Очень легко. Первый гол – вообще шедевр. Целая группа наших футболистов не знала, что делать с мячом. И это опытные игроки.

Возможно, психологически давит фактор своего стадиона. Очень хочется снова здесь победить. Поэтому работаем дальше, будем исправлять ошибки", – цитирует Вирта официальный сайт "красно-черных".

Напомним, после 6-ти туров Верес в турнирной таблице УПЛ идет шестым, имея в своем активе 10 очков.

Металлист удержал победу над Вересом – ровенчане потеряли очки во втором подряд матче на реконструированном Авангарде