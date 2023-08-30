Верес оголосив про закриття проекту "Футбольний турист", повідомляє прес-служба "червоно-чорних".

Верес запустив проект "Футбольний туризм" – за півмільйона можна зіграти в УПЛ

Суть ідеї полягала в тому, що кожен охочий мав шанс зіграти в УПЛ – для цього треба було заявити про бажання (вартість реєстрації – 50 тисяч гривень) і взяти участь в аукціоні (стартова ціна – 500 тисяч гривень). Виручені кошти мали піти у благодійний фонд Veres Future.

"Історія завершена. Заявки надходили, проте жоден не здійснив проплати для участі в аукціоні. Це був цікавий та хороший досвід. Можливо, з часом ми спробуємо провести щось подібне", – йдеться у заяву рівненського клубу.

Нагадаємо, Верес вже не вперше намагається креативити – раніше клуб організовував "народні відбори" у головну команду та U-19, а також знімав серіал "Футболіст".

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