Верес объявил об уходе одного из старожилов команды – 28-летнего Сергея Петько. Он отказался подписывать новый контракт с клубом, поэтому получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт Вереса.

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Это уже 6-й игрок, покинувший команду Юрия Вирта в текущее межсезонье. Ранее ровенчане попрощались с Артемом Кичаком, Игорем Солдатом, Романом Гончаренко, Дмитрием Махневым и Никитой Полюляхом.

Петько выступал за ровенскую команду с 2019 года. Провел 67 матчей (9 голов), пройдя с командой путь от Второй лиги в УПЛ. Перед тем защищал цвета Волыни и Черноморца.

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