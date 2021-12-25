"Как оцениваю выступление Александрии в осенней части чемпионата? Результат можно считать положительным, потому что в начале чемпионата нас вообще никто не принимал во внимание. Все считали, что мы будем пасти задних. Хотя если бы не недобранные очки – травмы серьезно повлияли на наши планы – то можно было бы быть в турнирной таблице и выше.

Александрия начала работу над зимними трансферами

Сейчас вроде бы все нормально, ребята постепенно восстанавливаются. Ковалец и Стецьков восстанавливаются после перенесенных операций. С января они будут индивидуально работать в Александрии. Что касается Гриня, то ему придется перенести еще одно оперативное вмешательство, а имевший перелом Эмиль Мустафаев, надеюсь, к январю возобновится и будет работать в общей группе. Что касается Рыбалки... На основании нашей и итальянской МРТ ничего точно не известно. Он только недавно уехал за границу, и там врачи со снимками его проблемного колена разбираются.

Относительно усиления... Как всегда, хочется укрепить каждую позицию. Посмотрим, как нам это удастся.

Команда соберется после отпуска в Александрии 10 января, где после медицинского обследования и тестирования начнется сбор. Он продлится до 16-го числа, а 19-го, после трех выходных, вылетаем в Турцию. Едем туда на месяц. Там проведем два сбора. Дислоцироваться будем в окрестностях Анталии. Сначала будем проживать в одном отеле, а затем после выходных переберемся в другой. Пока соперники в спаррингах еще неизвестны, потому что для этого необходимо заключить контракты с каждым клубом под эгидой УЕФА. Все очень серьезно", – сказал Гура в комментарии Ua-Football.

Напомним, на зимнюю паузу Александрия ушла на шестой строчке, имея в своем активе 26 очков.

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