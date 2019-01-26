Вердер сыграл вничью с Айнтрахтом и показал Шахтеру, как можно остановить Франкфурт

Бременский Вердер отобрал очки у франкфуртского Айнтрахта в матче Бундеслиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 19-й тур

Вердер – Айнтрахт Франкфурт – 2:2

Голы: Эггештайн, 27, Харнмк, 52 – Ребмч, 35, Халлер, 68 (пенальти)

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Со стартовых минут инициативу в матче захватили хозяева. Вердер методично начал искать подходы к воротам Траппа и уже на 6-й минуте мог открывать счет. Абрахам замедлился при выходе из обороны, но нападающий бременцев, избежавший офсайда, удачно распорядиться мячом не сумел.

Айнтрахт решил ответить эффектно. Через три минуты возможность пробить получил Лука Йович, но его удар удар через себя в падении из-под перекладины вытащил кипер Вердера. Уже в следующей атаке забивать могли хозяева, но удар Гебре Селасси с рикошетом от Хасебе парировал Павленка.

А на 18-й минуте реальный момент забить имели франкфуртцы. После навеса со штрафного Халлер, казалось, бил головой точно в угол ворот, но мяч разминулся со штангой. После этого обе команды взяли немного времени на отдых, а борьба на протяжении почти десяти минут шла преимущественно в центре поля.

Однако, все изменилось на 27-й минуте. Максимилиан Эггештайн получил передачу от Харника из глубины поля, одним финтом оставил не у дел двух франфуртцкв, убежал от Фаллетта и спокойно пробил мимо Траппа – 1:0.

Почти сразу Крузе мог удвоить преимущество Вердера, но его удар с лета стал легкой добычей вратаря Айнтрахта. Расплата за расточительность пришла на 35-й минуте. Бременцы потеряли мяч в центре поля, линия защиты сбилась в кучу на углу штрафной, забыв о Ребиче. Хорват в гордом одиночестве получил передачу от Де Гузмана, немного подработал мяч и классно положил в дальнюю девятку – 1:1!

До перерыва забить пытались обе команды, но реальную возможность имел лишь Эггештайн-старший. Но удар в дальний нижний угол, к счастью Айнтрахта, попал в штангу. Второй тайм стал копией первого. Вердер снова захватил инициативу, а франкфуртцы в этот период могли рассчитывать разве что на быстрые контратаки.

В конце концов, давление бременцев дало эффект. Да Коста потерял мяч в центре поля, Крузе разрезной передачей нашел Харника, а Мартин выиграл силовую борьбу в Фаллетти, оббежал кипера и поразил пустые ворота. Тут же капитан "музыкантов" Крузе мог хоронить надежды Франкфурта на очки: Макс классно забросил мяч за шиворот Траппу, но вратарь сумел дотянуться до удара и перевел его на угловой.

Нереализованный Вердером момент снова стал прологом к голу Айнтрахта. На 67-й минуте Людвиг Аугустинссон упал в своей штрафной и непонятно для чего принял бессмысленное решение взять мяч в руки – пенальти. Себастьян Халлер без проблем сумел развести Павленку и мяч по разным углам – 2:2.

Такой курьезный гол надолго выбил из колеи бременцев. Игра перешла в спокойное русло – соперник Шахтера по Лиге Европы Айнтрахт не слишком стремился играть на победу, а Вердер никак не мог прийти в себя после эпизода с одиннадцатиметровым.

Лишь в последние минут 12-13 хозяева начали снова создавать моменты у ворот соперника, но им откровенно не везло. Под удар Йоханнеса Эггештайна бросились защитники, а его родной брат Максимилиан пробил над воротами издалека. Не помог и выход суперветерана Клаудио Писарро, который за 8 отведенных ему минут, кажется, так и не коснулся мяча.

Итак, 2:2 – ничья в пользу конкурентов Вердера и Айнтрахта в борьбе за еврокубки. Франкфуртцы сравнялись по очкам с РБ Лейпциг, но завтра "быки" могут вернуться в зону Лиги чемпионов. А Бремен потерял шанс подняться в верхнюю половину турнирной таблицы.

Шпаргалка для Шахтера

Матч с Вердером доказал, что любимая схема Ади Хюттера 3-4-3 имеет недостатки, которыми "горняки" обязаны воспользоваться. В частности, тройка защитников (кстати, возрастная: Абрахаму – 32, а Хасебе уже 35) имеет постоянные проблемы с созданием искусственного офсайда. Кроме того, из-за возраста защитники не всегда успевают подстраховать своих латералкй да Косту и Костича.

Двое последних в лучших традициях мадридца Марсело значительно полезнее у чужих ворот, а вот со своими, казалось бы, прямыми обязанностями справляются через раз. Не назовешь оплотом надежности и центральную ось франкфуртцев, где сегодня играли Роде и де Гузман. К примеру, первый из-за травмы выпал из игры чуть ли не на 2 года. А голландец физически не может проводить в одном ритме все 90 минут.

Перестает быть грозным и знаменитый атакующий треугольник Айнтрахта Ребич-Йович-Халлер, если его лишить поставок. Вердер эпизодически брал игру под свой контроль и тогда атака франкфуртцев откровенно скучала, играя без мяча. Приходилось идти в прессинг, опускаться к центральному кругу, а это лишняя беговая работа.

Главный вывод – этого соперника Шахтер может проходить. Грамотная тактическая работа тренерского штаба Паулу Фонсеки перед матчем и слаженная работа на поле от игроков украинского гранда во время его должны стать залогом успеха.

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