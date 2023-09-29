Греция, Суперлига, 6 тур

Астерас – Панатинаикос – 1:4

Голы: Кальцас 7, – Ааро, 5, Вербич, 31, Йоаннидис, 80 (пен), 87

Нереализованный пенальти: Шпорар, 45+1 (Панатинаикос)

В прошлом туре команда Вербича уступила АЕКу дома, поэтому "зеленым" нужно было реабилитироваться перед фанатами.

Вербич забил первый гол в новом сезоне за Панатинаикос – экс-игрок Шахтера помог разгромить соперника

Встреча началась резво и Панатинаикос уже на пятой минуте открыл счет. Впрочем, удерживать преимущество долго не удалось. Астерас сравнял спустя короткий промежуток времени. Вывел свою команду под конец первой половины игры Вербич. Он заметил навес с фланга, опередил защитника и отправил мяч в сетку. Панатинаикос мог еще в первом тайме организовать себе комфортный счет, но Шпорар не сумел реализовать пенальти. "Зеленые" еще два гола забили в конце встречи.

Панатинаикос сейчас находится на третьей строчке с 12 очками, отставая от лидера на четыре пункта. Стоит отметить, что Вербич забил лишь второй гол в текущем сезоне.