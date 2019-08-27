Вербич попал в заявку сборной Словении на матчи отбора к Евро-2020 – вингер может сыграть против другого "динамовца"

Главный тренер сборной Словении Матиаж Кек огласил заявку своей команды на матчи квалификации к Евро-2020.

В список из 22-х футболистов, которые смогут сыграть за сборную Словении в матчах квалификации к Евро-2020, попал и вингер Динамо Беньямин Вербич.

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Заметим, что Словения в 5 и 6 турах встретится со сборными Польши и Израиля соответственно. Первый поединок состоится 6 сентября, а второй – 9-го.

Кендзёра вызван в сборную Польши

Напомним, что вызов в сборную Польши получил другой игрок Динамо ~ Томаш Кендзера, который дружит с Вербичем. То есть, одноклубники могут сыграть друг против друга в матче за сборную.