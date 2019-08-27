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Вербіч потрапив у заявку збірної Словенії на матчі відбору до Євро-2020 – вінгер може зіграти проти іншого динамівця

20:17 440 Читать на русском
Вербіч потрапив у заявку збірної Словенії на матчі відбору до Євро-2020 – вінгер може зіграти проти іншого динамівця
Беньямін Вербіч / Соцмережі

Головний тренер збірної Словенії Матіаж Кек оголосив заявку своєї команди на матчі кваліфікації до Євро-2020.

У список з 22-х футболістів, які зможуть зіграти за збірну Словенії у матчах кваліфікації до Євро-2020 потрапив і вінгер Динамо Беньямін Вербіч.

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Зауважимо, що Словенія у 5 та 6 турах зустрінеться зі збірними Польщі та Ізраїля відповідно. Перший поєдинок відбудеться 6 вересня, а другий – 9-го.

Кендзьора викликаний у збірну Польщі

Нагадаємо, що виклик у збірну Польщі отримав інший гравець Динамо – Томаш Кендзьора, який товаришує з Вербічем. Тобто, одноклубники можуть зіграти один проти одного у матчі за збірну.

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Теги
Євро-2020 Динамо Динамо Словенія Словенія Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
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