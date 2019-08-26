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Кендзёра вызван в сборную Польши

19:50 13 Читати українською
Кендзёра вызван в сборную Польши
Томаш Кендзера / Sport Dziennik

Главный тренер сборной Польши Ежи Бженчек вызвал защитника Динамо Томаша Кендзёру на матчи отбора Евро-2020.

Защитник Динамо Томаш Кендзёра получил вызов в сборную Польши на матчи отборочного цикла Евро-2020 против Словении и Австрии.

Воспитанник Динамо Лисовой, который сменил гражданство, заявил о желании выступать за сборную России

Стоит отметить, что поляк может сыграть против своего одноклубника и товарища Беньямина Вербича, если тот получит вызов в словенскую национальную команду.

Матч против Словении состоится 6 сентября, против Австрии – 9. Поляки сейчас уверенно лидируют в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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Динамо Киев Динамо Киев Польша Польша Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра Евро-2020
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