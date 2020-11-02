Легионер киевлян оказался в списке из 24 игроков, который опубликовали на сайте футбольной Ассоциации Словении.

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Вербич примет участие в грядущих матчах Лиги наций в составе своей национальной команды. В частности, сборную Словении ожидает товарищеский поединок против Азербайджана (11 ноября) и две встречи в рамках Лиги наций: против Косово и Греции (15 и 18 числа соответственно). Все игры начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Заметим, что во всех октябрьских матчах сборная Словении победила и сумела возглавить квартет C3 в Лиге Наций.

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