"Сначала у меня был 19-й номер. Тогда 10-й и 7-й номера были заняты. Затем понравился 7-й номер. Мне вся команда сказала, что мне он подходит. Именно под этим номером я начал хорошо играть.

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Играл ли мой кумир под семеркой? Это самое интересное. Мои кумиры играли с десяткой на спине – это Роналдинью и Месси. Знаю ли, кто до меня играл под 7-м номером в Динамо? Ленс. Также семерка была у Шевченко", – рассказал Вербич в программе AUTO ГОЛ.

Напомним, словенец находится в киевском клубе с 2018-го года и успел стать одним из лидеров команды. В нынешнем сезоне УПЛ Вербич провел 5 матчей, в которых отметился голом.

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