Легіонер киян опинився у списку з 24 гравців, який опублікували на сайті футбольної Асоціації Словенії.

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Вербіч візьме участь у прийдешніх матчах Ліги націй у складі своєї національної команди. Зокрема, на збірну Словенії очікує товариський поєдинок проти Азербайджана (11 листопада) та дві зустрічі в рамках Ліги націй: проти Косово та Греції (15 та 18 числа відповідно). Усі ігри розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Зауважимо, що у всіх жовтневих матчах збірна Словенії перемогла та зуміла очолити квартет C3 у Лізі націй.

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