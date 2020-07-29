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Вербич был прооперирован в Германии

17:52 - Читати українською
Вербич был прооперирован в Германии
Беньямин Вербич / фото: ФК Динамо

Вингер Динамо Беньямин Вербич решил залечить повреждения перед началом нового сезона.

Вербичу сделали операцию на паху в Германии, о чем словенец сообщил в своем Instagram.

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Как отметил игрок, хирургическое вмешательство прошло успешно, и уже в ближайшее время он вернется в расположение команды.

К слову, Вербич провел 37 поединков в составе Динамо в сезоне 2019/20, записав в свой актив 14 голов и 3 ассиста.

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Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Беньямин Вербич
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