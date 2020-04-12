toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ

Вербич озвучил пятерку игроков Динамо, которые могли бы играть в топ-чемпионатах

11:42 58 Читати українською
Вербич озвучил пятерку игроков Динамо, которые могли бы играть в топ-чемпионатах
Беньямин Вербич / Фото из открытых источников

Словенский полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич поделился мыслями относительно перспективных футболистов киевлян.

"Кто из молодых игроков Динамо смог бы играть в топ-чемпионате? Виталий Миколенко и Виктор Цыганков – они вдвоем точно. Еще назову Николая Шапаренко, Георгия Цитаишвили и Богдана Леднева. В конце концов, у нас много молодых игроков, которые в будущем будут играть в топ-чемпионатах", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

Вербич назвал условия, при которых покинет Динамо

Напомним, Беньямин перешел в лагерь "бело-синих" в январе 2018 года из Копенгагена за 4 млн евро. В текущем сезоне провел за Динамо 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ракицкий и другие украинцы попали под громкое сокращение зарплат в России, а Семин вызвал наезд экс-тренера Динамо

blog_ava
Коноплянка назвал самого неудобного для себя голкипера
07:30
215
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Богдан Леднев Богдан Леднев Беньямин Вербич Беньямин Вербич Виталий Миколенко Виталий Миколенко Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Виктор Цыганков Виктор Цыганков Николай Шапаренко Николай Шапаренко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
38
мин
Волынь
18:00
Ингулец
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук