Вербич озвучил пятерку игроков Динамо, которые могли бы играть в топ-чемпионатах

Словенский полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич поделился мыслями относительно перспективных футболистов киевлян.

"Кто из молодых игроков Динамо смог бы играть в топ-чемпионате? Виталий Миколенко и Виктор Цыганков – они вдвоем точно. Еще назову Николая Шапаренко, Георгия Цитаишвили и Богдана Леднева. В конце концов, у нас много молодых игроков, которые в будущем будут играть в топ-чемпионатах", – цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

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Напомним, Беньямин перешел в лагерь "бело-синих" в январе 2018 года из Копенгагена за 4 млн евро. В текущем сезоне провел за Динамо 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

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