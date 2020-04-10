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Вербич назвал условия, при которых покинет Динамо

19:10 126 Читати українською
Вербич назвал условия, при которых покинет Динамо
Беньямин Вербич / фото: ФК Динамо

Вингер Динамо Беньямин Вербич поделился возможными планами продолжения карьеры.

"Мне очень нравится в Динамо. Но если будет хорошее предложение от клуба из топ-5 чемпионатов, то я, конечно, подумаю.

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Что касается конкуренции, то это всегда хорошо для футболистов. Ты гораздо больше покажешь на поле. Ты работаешь еще сильнее. У нас хорошая конкуренция. Де Пена, Пиварич, Цыганков также могут сыграть на левом фланге", – поделился Вербич во время прямого эфира в Instagram.

К слову, Вербич провел 28 поединков в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 10 голов и 2 ассиста.

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