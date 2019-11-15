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Вербич обеспокоен неудачными результатами сборной Словении – звезда Динамо назвал способ решения проблем

17:49 44 Читати українською
Вербич обеспокоен неудачными результатами сборной Словении – звезда Динамо назвал способ решения проблем
Беньямин Вербич/ Getty Images

Хавбек сборной Словении Беньямин Вербич рассказал о мотивации своей команды в заключительных матчах отбора на Евро-2020.

 

"Учитывая октябрьские матчи, нас ждет тяжелая встреча в квалификации. После замечательного сентября наступил октябрь, результаты которого затронули меня лично. С этим трудно смириться, я долго думал о тех матчах. Но это жизнь, нужно двигаться дальше.

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Футболисты говорили о необходимости взять на себя инициативу и ответственность. Словения должен играть так, чтобы получить все или ничего. Все мы должны в поражении от Северной Македонии, этого не должно было произойти. Каждый игрок сборной заслужил критику.

Нам нужно поднять голову перед матчем с Латвией. Этот цикл был тяжелым для нас, но нужно двигаться дальше, ведь мы профессионалы. Понимаем, что наша команда лучше Латвии, но они не будут сдаваться. Нужно иметь терпение, искать моменты и реализовывать их", – цитирует Вербича Snportal.

К слову, за два тура до финиша отбора Словения практически потеряла все шансы на выход в основную стадию Евро-2020 – команда хавбека Динамо отстает на пять очков от Австрии, которая занимает второе место группы G.

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Динамо Киев Динамо Киев Словения Словения Евро-2020 Беньямин Вербич Беньямин Вербич Словения - Латвия
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