Вербіч стурбований невдалими результатами збірної Словенії – зірка Динамо назвав спосіб вирішення проблем

Хавбек збірної Словенії Беньямін Вербіч розповів про мотивацію своєї команди в завершальних матчах відбору на Євро-2020.

"З огляду на жовтневі матчі, нас чекає найважча зустріч в кваліфікації. Після чудового вересня настав жовтень, результати якого зачепили мене особисто. З цим важко змиритися, я довго думав про ті матчі. Але це життя, потрібно рухатися далі.

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Футболісти говорили про необхідність взяти на себе ініціативу і відповідальність. Словенія має відіграти так, щоб отримати все або нічого. Всі ми винні в поразці від Північної Македонії, цього не повинно було статися. Кожен гравець збірної заслужив на критику.

Нам потрібно підняти голову перед матчем з Латвією. Цей цикл був важким для нас, але потрібно рухатися далі, адже ми професіонали. Розуміємо, що наша команда краща за Латвію, але вони не будуть здаватися. Потрібно мати терпіння, шукати моменти і реалізовувати їх", – цитує Вербіча Snportal.

До слова, за два тури до фінішу відбору Словенія практично втратила всі шанси на вихід в основну стадію Євро-2020 – команда хавбека Динамо відстає на п'ять очок від Австрії, яка посідає другу сходинку групи G.

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