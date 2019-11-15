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Евро-2020: определились 10 финалистов турнира

00:30 10 Читати українською
Евро-2020: определились 10 финалистов турнира
Маркус Рашфорд / твиттер сборной Англии

Очередные отборочные матчи определили новых участников Евро-2020.

К сборным Украины, Италии, Испании, Бельгии, Польши и России на Евро-2020 добавились Турция, Англия, Франция и Чехия.

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Сначала турки расписали ничью со сборной Исландии и отрезали скандинавов от Евро-2020. Таким образом, Франция автоматически также получила путевку на турнир. А чуть позже сборные Англии и Чехии одержали победы в группе A и одновременно квалифицировались на Евро-2020.

Добавим, что сегодня, 15 ноября, могут определиться новые участники Евро-2020 в группах D, F, и J.

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