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Вербич: Нужно работать над ошибками перед матчем против Аякса

15:54 23 Читати українською
Вербич: Нужно работать над ошибками перед матчем против Аякса
Беньямин Вербич / фото: ФК Динамо

Вингер Динамо Беньямин Вербич поделился ожиданиями от матча против Аякса.

"Мы ожидаем сложного матча. Мы знаем, что Аякс – очень хорошая команда, но мы, уверен, хорошо подготовимся к этому противостоянию, как и к прошлым.

Нужно поработать над ошибками, особенно с пасами, нужно быть более сфокусированными с первых минут. Сегодня у нас это не совсем получалось с начала встречи. Нужно быть осторожными. У нас есть несколько дней для подготовки перед первой игрой.

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Всегда лучше, когда первый матч проходит в гостях, а ответный матч – дома. Но это футбол, ты никогда не знаешь, как на самом деле сложится ход встречи. Однако мы сделаем все возможное для того, чтобы пройти в групповой раунд Лиги чемпионов", – передает слова Вербича Sport.ua

Напомним, матч АяксДинамо состоится 22 августа, в среду, начало игры запланировано на 22:00.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
3
дн
:
4
час
:
48
мин
Динамо Киев
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