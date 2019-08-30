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Вербич: Буду рад сыграть против Копенгагена – своей бывшей команды

21:59 46 Читати українською
Вербич: Буду рад сыграть против Копенгагена – своей бывшей команды
Беньямин Вербич / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Беньямин Вербич прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

"Обрадовался такому жребию, ведь это моя бывшая команда. Уже говорил с футболистами Копенгагена. Они знают, что Динамо большой клуб. Уверен, что будет интересно.

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Наш настрой – всегда побеждать. Но не будем много говорить, будем показывать на поле", – сказал Вербич программе Футбольный формат.

Напомним, именно из Копенгагена словенец перебрался в киевское Динамо за 4,5 млн евро. Также киевляне сыграют против Мальме и Лугано.

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