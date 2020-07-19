Тренер Динамо U-19 – о матче с Колосом: Команда будет играть так, как позволит соперник

Наставник Динамо U-19 Игорь Костюк поделился ожиданиями от противостояния подопечных Михайличенко с последней командой первой шестерки – Колосом.

"Главный тренер команды правильно сказал, что все было бы бесполезно, если в последнем матче сезоне не одержать победу. Поэтому, ожидаю хорошей игры и победы Динамо.

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Мы знаем, что Вербич в прошлой игре получил травму. Думаю, его участие под вопросом, потому что раньше играл на уколах. Он один из лидеров команды. Но в то же время, вернулся Цыганков. Должен кто-то забивать голы, чтобы добиваться результата. У Виктора это хорошо получается, и он приносит пользу команде после долгожданного возвращения. Очень хорошо, что Виктор вернулся.

Команда будет играть так, как позволит соперник, как будет складываться игра, для того чтобы добиться положительного результата. Забьют гол – будут осторожными, если не забьют, будут активнее играть в атаке. Хотелось бы завершить сезон на позитивной ноте и, думаю, динамовцам это удастся", – цитирует Костюка официальный сайт Динамо.

Напомним, уже сегодня, 19 июля, Динамо проведет свой заключительный поединок сезона против Колоса. Киевляне, которые идут вторыми, чтобы завоевать серебро УПЛ и выйти в квалификацию Лиги чемпионов должны не проиграть ковалевской команде. Поединок состоится на НСК Олимпийский, начало матча в 19:30.

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