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Венгер провел тайную встречу с президентом ПСЖ

13:23 88 Читати українською
Венгер провел тайную встречу с президентом ПСЖ
Арсен Венгер / Фото: Sky Sports

ПСЖ может сменить наставника несмотря на хорошие результаты команды.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи провел тайную встречу с бывшим главным тренером лондонского Арсенала Арсеном Венгером, сообщает L'Equipe.

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По информации источника, встреча состоялась в Дохе. Аль-Хелаифи принял французского специалиста в своем личном боксе во время теннисного турнира.

Детали разговора между сторонами пока неизвестны, однако встреча породила слухи, что Аль-Хелаифи готов внести изменения в тренерский штаб ПСЖ. Отмечается, что нынешний наставник команды Тухель имеет все более напряженные отношения со спортивным директором клуба Антеро Энрике. Хотя раньше звучали слухи, что Венгер рассматриваются как кандидатура на должность спортивного директора.

Сейчас ПСЖ единолично лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл на выезде Манчестер Юнайтед со счетом 2:0.

Теги
Франция ПСЖ ПСЖ Арсен Венгер Арсен Венгер Нассер Аль-Хелаифи
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