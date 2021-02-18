"Говоря просто и честно – клубы всегда хотят больше денег. Чтобы получить больше денег, они хотят больше гарантированных игр. Фанаты хотят видеть больше значимых игр, они хотят больше игр, в которых есть смысл.

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Современный футбол должен найти компромисс между тем, чего хотят клубы – больше денег – и тем, чего хотят болельщики – простоты, ясности и соревнования со смыслом. Также есть СМИ, которые начинают диктовать, что должно произойти. Поэтому, честно говоря, в будущем ожидается большая битва. Предложенная модель Лиги чемпионов мне совсем не нравится", – поделился Венгер в комментарии Evening Standard.

Напомним, УЕФА предлагает увеличить число участников Лиги чемпионов с 32 до 36 и отказаться от группового этапа. Также предполагается, что клубы будут проводить по 10 матчей с разными соперниками.

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