toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ШАХТЕР - ДЕСНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛЕВАНТЕ - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА

Венгер опасается, что Ливерпуль сможет повторить рекорд Арсенала сезона 2003/04

12:33 122 Читати українською
Венгер опасается, что Ливерпуль сможет повторить рекорд Арсенала сезона 2003/04
Юрген Клопп и Арсен Венгер / Фото Metro

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер высоко оценил нынешний уровень Ливерпуля.

"Я не буду в восторге, если мерсисайдцы повторят достижение Арсенала. Всегда хочется быть единственным, кто добился чего-то особенного. Но если Ливерпуль сумеет это сделать, я скажу – замечательная работа.

Клопп побил рекорд Гвардиолы, в пятый раз став лучшим тренером месяца в АПЛ

Подобные достижения существуют, чтобы их повторять и превосходить. Если Ливерпуль заслуживает это – хорошо.

Они уже провели исключительную серию в прошлом сезоне, когда проиграли только один матч. В этой кампании у них до сих пор нет ни одного поражения. Они заслуживают всего, чего достигли", – цитирует Венгера beIN Sports.

Напомним, в сезоне 2003/04 Арсенал под руководством Венгера одержал победу в АПЛ, не познав горечи поражения, чего до сих пор никому не удавалось.

Моурінью повертається на Стемфорд Брідж, шанс для реабілітації Зінченка, битва за ЛЧ у Прімері – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Арбитр не смог пересмотреть спорный момент в матче СПАЛ – Ювентус и вслепую доверился видеоассистенту – скандал дня
00:20
522
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Рекорды Арсен Венгер Арсен Венгер Арсенал Арсенал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
мин
Карпаты
14:00
СК Днепр-1
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук