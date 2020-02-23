Венгер опасается, что Ливерпуль сможет повторить рекорд Арсенала сезона 2003/04

Бывший тренер Арсенала Арсен Венгер высоко оценил нынешний уровень Ливерпуля.

"Я не буду в восторге, если мерсисайдцы повторят достижение Арсенала. Всегда хочется быть единственным, кто добился чего-то особенного. Но если Ливерпуль сумеет это сделать, я скажу – замечательная работа.

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Подобные достижения существуют, чтобы их повторять и превосходить. Если Ливерпуль заслуживает это – хорошо.

Они уже провели исключительную серию в прошлом сезоне, когда проиграли только один матч. В этой кампании у них до сих пор нет ни одного поражения. Они заслуживают всего, чего достигли", – цитирует Венгера beIN Sports.

Напомним, в сезоне 2003/04 Арсенал под руководством Венгера одержал победу в АПЛ, не познав горечи поражения, чего до сих пор никому не удавалось.

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