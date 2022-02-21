Руководство ПСЖ рассматривает возможность увольнения Леонардо, а экс-тренер Арсенала является одним из претендентов на должность нового спортивного директора.

В последнее время авторитет Леонардо в клубе значительно ухудшился. Руководство все чаще задумывается о варианте с увольнением 52-летнего бразильца из-за недовольства его работой. Новички ПСЖ не слишком оправдывают ожидания, а апогеем стал возможный уход Килиана Мбаппе.

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Основным вариантом замены Леонардо называют Арсена Венгера. Его шансы на назначение увеличатся еще больше в случае прихода Зинедина Зидана на должность нового тренера. Руководство клуба считает этот тандем идеальным, сообщает Footmercato.

Альтернативой французу является Фабио Паратичи из Тоттенхэма, в последнее время конфликтующий с Антонио Конте.

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