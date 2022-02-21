Останнім часом авторитет Леонардо в клубі значно погіршився. Керівництво дедалі частіше задумується про варіант зі звільненням 52-річного бразильця через незадоволення його роботою. Новачки ПСЖ не надто виправдовують очікування, а апогеєм став можливий відхід Кіліана Мбаппе.

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Основним варіантом на заміну Леонардо називають Арсена Венгера. Його шанси на призначення зростуть ще більше у випадку приходу Зінедіна Зідана на посаду нового тренера. Керівництво клубу вважає цей тандем ідеальним, інформує Footmercato.

Альтернативою французу є Фабіо Паратічі з Тоттенхема, який останнім часом конфліктує з Антоніо Конте.

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