В ответном матче финала плей-офф за право выступать в Серии А Читтаделла не удержала победу над Венецией. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Италия, плей-офф за выход в Серию А, финал

Венеция – Читтаделла – 1:1 (первый матч 1:0)

Голы: Бокалон, 90+3 – Проя, 26

Удаление: Маццокки, 36 (Венеция, вторая жеолатя карточка)

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Первый матч обеих команд завершился минимальной победой Венеции, поэтому сопернику пришлось отвоевывать утраченное с первых секунд. Гости сразу захватили инициативу и в течение матча превосходили соперника во всех компонентах игры. На 15-й минуте форвард Читтаделлы Джакомо Беретта упал в штрафной соперника, требуя пенальти – арбитр остался неумолим. В середине тайма количество ударов переросло в качество и Федерико Проя вывел гостей вперед: ворвавшись во вратарскую, полузащитник получил пас из глубины поля и на мгновение опередив защитника, протолкнул сферу мимо голкипера. Вскоре Паскуале Маццоки в течение минуты получил две желтые карточки (за задержку соперника и подножку) и оставил Венецию в меньшинстве.

После отдыха Читтаделла продолжила давить. Супермотивация гостей было понятной – Читтаделла никогда не была в Серии А, а два года назад проиграла аналогичный финал плей-офф Вероне, хотя выиграла первый матч (2:0). За счет чего должна была отыгрыватся Венеция, было не совсем понятно – за десять минут до завершения матча хозяева не смогли хотя бы раз пробить по воротам соперника после перерыва. Все шло к дополнительному времени, когда на третьей добавленной минуте Риккардо Бокалон откликнулся на прострел с левого фланга и, на мгновение опередив голкипера, восстановил статус-кво.

Как следствие, Венеция – третий представитель Серии В (вместе с Эмполи и Салернитаной), который в следующем сезоне будет выступать в элите. К слову, последний раз "оранжево-черно-зеленые" играли в Серии А в сезоне 2001/02, а наивысшим их достижением стало третье место в сезоне 1941/42.

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