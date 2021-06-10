Велозу продлил контракт с Вероной – экс-звезде Динамо недавно исполнилось 35
15:38 - Читати українською
Верона и полузащитник Мигель Велозу договорились о продлении контракта.
Португалец будет защищать цвета "мастифов" еще как минимум один сезон, информирует официальный сайт клуба.
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Велозу присоединился к Вероне два года назад. С тех пор полузащитник провел 57 матчей, в которых отметился 5 голами и 8 ассистами. Недавно ветеран праздновал свое 35-летие.
Напомним, с 2012-го по 2016 годы Велозу выступал за Динамо, после чего переехал в Италию.
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