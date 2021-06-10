Португалец будет защищать цвета "мастифов" еще как минимум один сезон, информирует официальный сайт клуба.

Верона объявила новым тренером экс-наставник Ромы

Велозу присоединился к Вероне два года назад. С тех пор полузащитник провел 57 матчей, в которых отметился 5 голами и 8 ассистами. Недавно ветеран праздновал свое 35-летие.

Напомним, с 2012-го по 2016 годы Велозу выступал за Динамо, после чего переехал в Италию.

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