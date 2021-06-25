Капитан "оранье" выйдет на матч 1/8 финала против Чехии с повязкой в радужных цветах, информирует официальный сайт KNVB.

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Таким образом Вейналдум и сборная Нидерландов хотят поддержать представителей ЛГБТ в рамках акции "One Love". Более того, если фанаты позволят себе какие-то провокации или оскорбления, то подопечные Франка де Бура угрожают покинуть поле. Матч против Чехии состоится 27 июня.

Добавим, что радужная повязка появится на Евро не впервые. Капитан немцев Мануэль Нойер носит ее еще с начала группового этапа.

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