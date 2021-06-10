Далеко не все болельщики воспринимают акции в поддержку Black Lives Matter.

Сборная Ирландии стала на колено и нарвалась на громкий свист фанатов перед началом товарищеского матча против Венгрии (0:0) в Будапеште.

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Многие команды давно отказались от этой акции, однако пылкие сторонники BLM все же остаются. Особенно выделяются представители британских островов – Англия, Шотландия, Ирландия. Игроки этих сборных пообещали становиться на колено и во время Евро-2020.

Заметим, что в составе Ирландии выступает трое темнокожих футболистов – Айда, Базуну и Огбене. Последний выразил свое возмущение поведением венгерских фанатов и попросил УЕФА расследовать инцидент.

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