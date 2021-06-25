Капітан "ораньє" вийде на матч 1/8 фіналу проти Чехії з пов'язкою у веселкових кольорах, інформує офіційний сайт KNVB.

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Таким чином Вейналдум і збірна Нідерландів хочуть підтримати представників ЛГБТ в рамках акції "One Love". Більше того, якщо фанати дозволять собі якісь провокації чи образи, то підопічні Франка де Бура погрожують покинути поле. Матч проти Чехії відбудеться 27 червня.

Додамо, що веселкова пов'язка з'явиться на Євро не вперше. Капітан німців Мануель Нойєр носить її ще з початку групового етапу.

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