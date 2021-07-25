"Помню, мяч был у Неймара (в матче против Ливерпуля – Футбол 24) на левой бровке поля и он обвел пятерых наших игроков. Мы все пытались его остановить, но это было невозможно. Я уже знал, что он хорош, но в этот момент увидел его качества в реальности: какой он быстрый и как трудно обороняться против него.

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Неймар меня очень впечатлил, но и другие игроки тоже. Мбаппе – замечательный футболист, он доказывал это не только в игре против нас. Он демонстрировал это всем на европейских турнирах и в международных матчах. Все, начиная с меня, хотят, чтобы Мбаппе остался. Он – одна из причин, по которой я перешел в ПСЖ.

Я очень обрадовался, когда стало известно, что Неймар продлил контракт. Я только надеюсь, что Мбаппе выберет ПСЖ, поскольку клуб делает все возможное, чтобы эта команда стала лучшей в мире", – цитирует Вейналдума RMC Sport.

Напомним, ПСЖ подписал с Джорджиньо трехлетний контракт. До переезда во Францию ​​голландец провел 5 лет в Ливерпуле.

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