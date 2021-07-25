"Пам'ятаю, м'яч був у Неймара (у матчі проти Ліверпуля – Футбол 24) на лівій бровці поля і він обвів п'ятьох наших гравців. Ми всі намагалися його зупинити, але це було неможливо. Я вже знав, що він хороший, але в цей момент побачив його якості в реальності: який він швидкий і як важко оборонятися проти нього.

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Неймар мене дуже вразив, але й інші гравці теж. Мбаппе – чудовий футболіст, він доводив це не тільки в грі проти нас. Він демонстрував це всім на європейських турнірах і в міжнародних матчах. Всі, починаючи з мене, хочуть, щоб Мбаппе залишився. Він – одна з причин, через яку я перейшов в ПСЖ.

Я дуже зрадів, коли стало відомо, що Неймар продовжив контракт. Я лише сподіваюся, що Мбаппе вибере ПСЖ, оскільки клуб робить все можливе, щоб ця команда стала найкращою в світі", – цитує Вейналдума RMC Sport.

Нагадаємо, ПСЖ підписав з Джорджініо трирічний контракт. До переїзду у Францію нідерландець провів 5 років у Ліверпулі.

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