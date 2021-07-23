"Погба прекрасен. Я играл против него несколько раз, и это потрясающий футболист. Все клубы хотели бы его получить.

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Если вы спросите любого игрока, он тоже скажет, что хочет, чтобы Погба присоединился к его команде. У Поля есть все, он один из лучших полузащитников в мире. Я бы хотел, чтобы он перешел к нам", – приводит слова Вейналдума RMC Sport.

К слову, нидерландец перебрался в ПСЖ этим летом на правах свободного агента. Кроме Джорджинио, парижане подписали Доннарумму, Серхио Рамоса и Хакими. Погба же связывают с переходом во французский гранд. В прошлом сезоне Поль сыграл за Манчестер Юнайтед 42 матча, записав в свой актив 6 голов и 9 ассистов.

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