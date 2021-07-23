"Погба прекрасний. Я грав проти нього кілька разів, і це приголомшливий футболіст. Всі клуби хотіли б його отримати.

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Якщо ви запитаєте будь-якого гравця, він теж скаже, що хоче, щоб Погба приєднався до його команди. У Поля є все, він один з найкращих півзахисників у світі. Я б хотів, щоб він перейшов до нас", – наводить слова Вейналдума RMC Sport.

До слова, нідерландець перебрався до ПСЖ цього літа на правах вільного агента. Окрім Джорджініо, парижани підписали Доннарумму, Серхіо Рамоса та Хакімі. Погба ж пов'язують з переходом у французький гранд. У минулому сезоні Поль відіграв за Манчестер Юнайтед 42 матчі, записавши до свого активу 6 голів та 9 асистів.

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