Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжает настаивать на уходе из парижского клуба.

ПСЖ предложил новый контракт Мбаппе сроком до 2026 года с зарплатой в 32 млн евро, сообщает Николо Скира в своем твиттере.

Мбаппе сообщил ПСЖ, что покинет Париж

Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор клуба Леонардо работают над переговорами с Килианом, который сейчас отклонил предложение. Форвард все еще оценивает вариант с переходом в Реал.

К слову, Мбаппе провел 47 матчей в прошлом сезоне в составе ПСЖ, записав в свой актив 42 гола и 11 результативных передач.

10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии