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Вегхорст прокомментировал свой незабитый пенальти в ворота Шахтера

10:16 42 Читати українською
Вегхорст прокомментировал свой незабитый пенальти в ворота Шахтера
Ваут Вегхорст (посередине) / Getty images

Нападающий Вольфсбурга Ваут Вегхорст прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера (1:2).

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"Огорчает результат. Мы начали достаточно хорошо, но быстро потеряли инициативу, это создало для нас сложности. Конечно, не помогло и то, что я не реализовал пенальти незадолго до перерыва.

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Однако, я думаю, что мы хорошо проявили себя во втором тайме. Но в конце все сложилось не в нашу пользу", – цитирует Вегхорста Sportbuzzer.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург со счетом 2:1, а Вегхорст в компенсированное к первому тайму время не реализовал пенальти. Форвард в стиле Дэвида Бекхэма или Джона Терри поскользнулся в момент удара, а мяч полетел над воротами.

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Видеоновости Вольфсбург Вольфсбург Лига Европы Ваут Вегхорст Ваут Вегхорст Вольфсбург - Шахтер
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