Вегхорст прокомментировал свой незабитый пенальти в ворота Шахтера

Нападающий Вольфсбурга Ваут Вегхорст прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера (1:2).

"Огорчает результат. Мы начали достаточно хорошо, но быстро потеряли инициативу, это создало для нас сложности. Конечно, не помогло и то, что я не реализовал пенальти незадолго до перерыва.

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Однако, я думаю, что мы хорошо проявили себя во втором тайме. Но в конце все сложилось не в нашу пользу", – цитирует Вегхорста Sportbuzzer.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург со счетом 2:1, а Вегхорст в компенсированное к первому тайму время не реализовал пенальти. Форвард в стиле Дэвида Бекхэма или Джона Терри поскользнулся в момент удара, а мяч полетел над воротами.

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