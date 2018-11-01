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"Ватный ватный Леша Гай, в рашку рашку уезжай", – ультрас Шахтера передали привет экс-игроку "горняков"

11:10 116 Читати українською
"Ватный ватный Леша Гай, в рашку рашку уезжай", – ультрас Шахтера передали привет экс-игроку "горняков"
Алексей Гай / фото: ФК Олимпик

Ультрас Шахтера оригинально поприветствовали экс-игрока "горняков" Алексея Гая на вчерашнем матче Кубка Украины против Олимпика.

На днях полузащитник Олимпика Алексей Гай в своем интервью заявил, что не может назвать Россию страной-агрессором.

"Не могу сказать, что Россия – агрессор". Алексей Гай – о войне на Донбассе и обвинениях в сепаратизме

Ультрас Шахтера во время вчерашнего поединка Кубка Украины отреагировали на такие слова экс-футболиста своей команды, посвятив ему отдельный заряд. К слову, Гай стал автором второго гола Олимпика в ворота Шахтера, однако "горняки" сумели вырвать победу со счетом 3:2.

"Ватный ватный Леша Гай, в рашку рашку уезжай. Это первый привет", – подписали видео ультрас Шахтера, которое разместили в Twitter.

Напомним, недавно фанаты Олимпика также "поприветствовали" новичка своей команды, который ранее выступал за российскую Кубань.

Кубок Украины1/8 финала

Шахтер - Олимпик: Среда 31 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
3 : 2
Олимпик
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