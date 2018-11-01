"Ватный ватный Леша Гай, в рашку рашку уезжай", – ультрас Шахтаря передали привіт екс-гравцю "гірників"

Ультрас Шахтаря оригінально привітали екс-гравця "гірників" Олексія Гая на вчорашньому матчі Кубка України проти Олімпіка.

Днями півзахисник Олімпіка Олексій Гай у своєму інтерв'ю заявив, що не може назвати Росію країною-агресором.

"Не можу сказати, що Росія – агресор". Олексій Гай – про війну на Донбасі та звинувачення в сепаратизмі

Ультрас Шахтаря під час вчорашнього поєдинку Кубка України відреагували на такі слова екс-футболіста своєї команди, присвятивши йому окремий заряд. До слова, Гай став автором другого гола Олімпіка у ворота Шахтаря, проте "гірники" зуміли вирвати перемогу з рахунком 3:2.

"Ватный ватный Леша Гай, в рашку рашку уезжай. Це перший привіт", – підписали відео ультрас Шахтаря, яке розмістили у Twitter.

Нагадаємо, нещодавно фанати Олімпіка також "привітали" новачка своєї команди, який раніше виступав за російську Кубань.