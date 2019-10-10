Ватцке признался, что заманивал Клоппа обратно в Боруссию Д

Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что летом 2018 года разговаривал с наставником английского Ливерпуля Юргеном Клоппом о возврате на Вестфаленштадион.

"У меня была информации, что контракт Юргена с Ливерпулем подходит к завершению.

Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду

Клопп всегда до конца отрабатывал свои договора, поэтому мне пришлось спросить у Юргена, не желает ли он вернуться в Боруссию. Вообще-то я не ожидал, что он согласится, но я бы себе никогда не простил, если бы не спросил его об этом", – цитирует функционера Sky Sports.

Напомним, что Юрген Клопп работал с "шмелями" в 2008-2015 гг. и завоевал с дортмундцами 5 трофеев, среди которых 2 титулы чемпионов Германии. С осени 2015 года немецкий специалист работает в Ливерпуле.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ