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Ватцке признался, что заманивал Клоппа обратно в Боруссию Д

15:35 9 Читати українською
Ватцке признался, что заманивал Клоппа обратно в Боруссию Д
Ватцке и Клопп / firo

Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что летом 2018 года разговаривал с наставником английского Ливерпуля Юргеном Клоппом о возврате на Вестфаленштадион.

"У меня была информации, что контракт Юргена с Ливерпулем подходит к завершению.

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Клопп всегда до конца отрабатывал свои договора, поэтому мне пришлось спросить у Юргена, не желает ли он вернуться в Боруссию. Вообще-то я не ожидал, что он согласится, но я бы себе никогда не простил, если бы не спросил его об этом", – цитирует функционера Sky Sports.

Напомним, что Юрген Клопп работал с "шмелями" в 2008-2015 гг. и завоевал с дортмундцами 5 трофеев, среди которых 2 титулы чемпионов Германии. С осени 2015 года немецкий специалист работает в Ливерпуле.

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Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Ливерпуль Ливерпуль Германия Юрген Клопп Юрген Клопп Ханс-Йоахим Ватцке
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