Ватцке зізнався, що заманював Клоппа назад до Борусії Д

Генеральний директор дортмундської Борусії Ханс-Йоахім Ватцке заявив, що влітку 2018 року розмовляв із керманичем англійського Ліверпуля Юргеном Клоппом щодо повернення на Вестфаленштадіон.

"Я мав інформацією, що контракт Юргена з Ліверпулем підходить до завершення.

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Клопп завжди до кінця відпрацьовував свої угоди, тому мені довелося запитати в Юргена, чи не бажає він повернутися у Борусію. Взагалі-то я не очікував, що він погодиться, але я б собі ніколи не пробачив, якщо б не запитав його про це", – цитує функціонера Sky Sports.

Нагадаємо, що Юрген Клопп працював із "джмелями" в 2008-2015 рр. і завоював із дортмундцями 5 трофеїв, серед яких 2 титули чемпіонів Німеччини. З осені 2015-го німецький фахівець працює у Ліверпулі.

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