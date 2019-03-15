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Васильков: Украину ждет большая армия поклонников в Португалии

14:26 41 Читати українською
Васильков: Украину ждет большая армия поклонников в Португалии
Николай Васильков / 112.ua

Пресс-атташе Андрея Шевченко поделился информацией по поддержке сборной в рамках Эксперт-клуба, организованного ФФУ до старта национальной команды в отборе к Евро-2020.

 

"В Португалии сборную Украины будет встречать такая же армия, как и в Украине. 1500 человек будет в аэропорту, потом оккупируют отель они знают, где футболисты будут проживать. Уже контактировали со мной с Порту, из Лиссабона. Там наши болельщики голодны до приезда сборной Украины.

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Готовимся не к давлению в Португалии, а к большой поддержки. Рассчитываем, что на нашем гостевом секторе будет не просто несколько сотен, а если позволит квота УЕФА, то и несколько тысяч болельщиков", поделился Васильков.

Напомним, что сборная Украины на выезде сыграет против Португалии 22 марта. Начало поединка в 21:45.

Источник: Футбол 24
Теги
Украина Украина Сборная Украины Португалия - Украина Николай Васильков
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